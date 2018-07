Trascinato dalla corrente del Villoresi insieme al suo cane: lui si salva, muore l'animale

È finito nel canale Villoresi insieme al suo cane. Ha rischiato di morire annegato, ma è riuscito a salvarsi grazie all'aiuto di un passante in bicicletta. Lui ce l'ha fatta, mentre il suo cane è affogato. È successo nel pomeriggio di martedì 31 luglio a Nova Milanese, vicino a via Galvani.

Tutto è accaduto intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo e il giovane, cosciente, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Cinisello Balsamo. Nulla da fare, invece, per l'animale.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'animale sia improvvisamente corso verso la riva facendo perdere l'equilibrio al padrone e finendo anche lui in acqua. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.