Scende dall'auto ma resta chiusa fuori: a Vimercate intervengono i vigili del fuoco

E' scesa dall'auto ma per una distrazione ha lasciato le chiavi all'interno dell'abitacolo e la vettura si è richiusa alle sue spalle facendo scattare le sicure.

Brutta avventura per una donna di circa sessant'anni a Vimercate nel pomeriggio di lunedì. La signora è rimasta chiusa "fuori" dalla sua automobile e non sapeva più come fare per recuperare le chiavi nella vettura. In soccorso della donna, in via Meucci, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza.

I pompieri hanno prima fatto pressione per riuscire ad aprire un piccolo spiraglio nella portiera e poi sono riusciti a sbloccare la vettura con una corda senza dover ricorrere alla rottura del vetro.Grazie a una corda e a un nodo particolare la squadra dei vigili del fuoco è riuscita ad "agganciare" la sicura della portiera interna e a far scattare l'apertura del veicolo, riconsegnando alla donna la sua auto e le chiavi del mezzo.