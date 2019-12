Sorprende ladro in salotto, lo rincorre per la città e lo fa arrestare dai carabinieri

È rientrato in casa e ha trovato un ladro nel salotto. Non si è fatto prendere dal panico e quando lui ha tentato di scappare lo ha rincorso fino a fermarlo e a farlo arrestare dai carabinieri, anche grazie all'aiuto di un passante. È successo nel pomeriggio di domenica 15 dicembre a Vimercate, nei guai un 29enne di Agrate Brianza.

Tutto è accaduto intorno alle 18, come riferito dai carabinieri della compagnia di Vimercate. Il proprietario di casa, un giovane di 24 anni, è rientrato nel suo appartamento e ha trovato un ladro che stava cercando di rubare alcuni monili d'oro. Il 24enne non si è fatto perdere d'animo e quando il ladro è scappato lo ha rincorso per le vie della cittadina brianzola e dopo una breve colluttazione è riuscito a immobilizzarlo anche grazie all'aiuto di un passante.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Vimercate che hanno arrestato il ladro 29enne con l'accusa di rapina impropria; per lui sono scattati gli arresti domiciliari dopo essere stato giudicato per direttissima.