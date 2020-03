Vimercate, minorenni sorpresi con la droga vicino al cimitero: due 16enni nei guai

Due ragazzini di 16 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Vimercate nella tarda serata di martedì 3 marzo per spaccio di droga. I militari hanno fermato i ragazzini, entrambi domiciliati a Vimercate, nei pressi del cimitero. Uno dei due minorenni di fronte agli uomini in divisa si è mostrato subito nervoso. In una tasca interna dei pantaloni il giovane nascondeva 31 dosi di hashish per un totale di 26 grammi e 40 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.

Il secondo giovane invece nascondeva un pezzo di hashish. A casa dei ragazzi è stata trovata altra droga e un bilancino di precisione. Entrambi i minorenni sono stati arrestati poichè la quantità di sostanza stupefacente trovata nella loro disponibilità è stata considerata tale da essere destinata allo spaccio.