Una preghiera per Vincenzo Restivo, il ragazzo morto in un tragico incidente in moto

Si svolgerà alle 17.30 di giovedì 4 luglio nella chiesa parrocchiale di Bernareggio un momento di preghiera e raccoglimento per ricordare Vincenzo Restivo, il giovane di 26 anni originario di Termini Imerese ma residente in Brianza morto nella giornata di lunedì 1° luglio in un terribile incidente a Carugate nel milanese. I funerali del giovane, invece, si svolgeranno a Termini Imerese, dove sarà tumulato.

L'incidente che ha spezzato la vita di Vincenzo

L'incidente era avvenuto intorno alle 6.20 lungo la Strada Provinciale 121 a Carugate (Milano). Secondo una ricostruzione avrebbe prima perso il controllo della sua moto tamponando un'auto e, , dopo essere caduto al suolo, è stato travolto da una seconda auto che lo seguiva. . A constatare il decesso ci hanno pensato gli uomini del 118, intervenuti con un'automedica e un'ambulanza. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa, il motociclista era già privo di sensi, al loro arrivo. Illesi invece gli occupanti delle auto, un 50enne e una 51enne.