Vincita record da 1 milione di euro a Cormano, caccia al fortunato vincitore

Vincita record alle porte della Brianza. La dea bendata ha baciato Cormano dove è stato messo a segno un fortunatissimo colpo.

Un anonimo giocatore ha vinto un milione di euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci della serie 100X.

“Quando siamo venuti a conoscenza della notizia di questa importante vincita, abbiamo festeggiato con sincera gioia. In parte è come se avessimo contribuito alla felicità di qualcuno e questo pensiero ci rende entusiasti!” ha detto Sucong Xia, titolare del punto vendita in via Vittorio Veneto dove è stato venduto il fortunato tagliando, all'agenzia Agipronews.

Tempo fa anche a Como era stata registrata una vincita record da un milione e il fortunato giocatore si era fatto attendere per ritirare il premio, suscitando molta curiosità nel paese. Nel 2018 il Gratta e Vinci ha già distribuito in Lombardia oltre 320 milioni di euro in premi. In tutta Italia invece le vincite hanno superato la cifra di 1,6 miliardi di euro.