Desio, vincita da mezzo milione di euro con un gratta e vinci

Ha giocato cinque euro al Gratta e Vinci e ne ha vinti 500mila: 100mila volte di più. E’ successo venerdì al Bar Tabacchi di San Giorgio, al confine tra Desio e Lissone.

Il vincitore per il momento è rimasto anonimo, nonostante tanti curiosi lo stiano cercando e ancora non sanno chi sia l'avventoe baciato dalla fortuna nemmeno i titolari del locale: Franco Bianco e la moglie. Nel locale non si era mai registrata una vincita simile: al massimo 10mila euro.

Anche per questo, il Bar Tabacchi ha organizzato una festa, con tanto di brindisi e di lieti calici, sperando che la fortuna torni presto a bussare a San Giorgio.