La fortuna bacia ancora la Brianza, vincita da 80mila euro a Bovisio Masciago

La Fortuna bacia ancora la Brianza. Nuova vincita record nel Monzese.

Dopo i cinque milioni vinti a Lissone con un Gratta e Vinci della serie "Il Miliardario Maxi", a Bovisio Masciago un fortunato giocatore ha fiorato il Jackpot al SuperEnalotto.

Il misterioso giocatore nell'ultimo concorso ha centrato un 5 da 80.853 euro. La schedina vincente, come riporta Agipronews, è stata convalidata presso il punto vendita Bar Rosa in via Vittorio Veneto 14.