Como, vince un milione al Superenalotto ma non si presenta a ritirare il premio

Un milione di euro vinto e non ancora riscosso. Succede a Como dove un fortunato giocatore lo scorso 22 dicembre ha effettuato una vincita record giocando una schedina del valore di circa tre euro nel concorso natalizio indetto da Sisal.

La giocata però non è mai stata riscossa e il prossimo 23 marzo scadrà il termine per richiedere il ritiro del premio. Al Bar Tabacchi Filocontinuo del quartiere Sagnino non si è ancora presentato nessuno: il fortunato vincitore potrebbe aver perso il tagliando o essersi dimenticato della giocata forse perchè un turista di passaggio, magari svizzero.

Dei venti premi natalizi da un milione di euro del concorso di Sisal quello di Como è l'unico a non essere ancora stato riscosso. Intanto la "caccia" al fortunato vincitore continua.