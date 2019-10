SuperEnalotto, a Nova Milanese super vincita da oltre 45mila euro

La Fortuna ha baciato ancora la Brianza. A Nova Milanese un giocatore ha portato a casa oltre quarantacinquemila euro di vincita con una schedina.

Nel concorso del SuperEnalotto di sabato sera il fortunato giocatore ha centrato una vincita con un 5 da 45.739,23 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Bar Sport di via Diaz.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 24,5 milioni di euro. L'ultimo Jackpot è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Lombardia, come riporta Agipronews, l'ultimo "6" è quello del 13 agosto 2019 con la vincita record da 209,1 milioni di euro a Lodi.