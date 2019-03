Botte, minacce e violenza sessuale su una donna: 30enne monzese indagato

La relazione, iniziata come una qualsiasi storia d'amore, presto si è trasformata in una "trappola" di violenza, e minacce. E quel ragazzo più giovane dal quale si era fatta infatuare si è trasformato nel suo "aguzzino", pronto a picchiarla e, addirittura, a costringerla ad avere rapporti sessuali non consenzienti.

E così, dopo un'indagine durata mesi, condotta dagli agenti della polizia locale di Cantù, un 30enne monzese è stato indagato per i reati di violenza sessuale con l'aggravante dell'infermità psichica della persona offesa, lesioni personali aggravate e stalking.

Le botte e le persecuzioni

I fatti risalgono alla fine di febbraio 2018: la donna, una 40enne di Cantù, con un deficit psichico, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale con un uomo più giovane di Monza, si è subito accorta che il compagno era violento sia nei suoi confronti che verso i suoi familiari e amici e persecutorio tanto da inviare messaggi minatori, tempestarla di telefonate e appostarsi fuori dall'abitazione della donna.

In più di un'occasione la 40enne, dopo le percosse ricevute e le violenze, aveva dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Proprio questi certificati medici, insieme ai pedinamenti e alle minacce ricevute, sono finiti agli atti delle indagini.

La violenza sessuale

Oltre alle violenze e alle pressioni psicologiche il 30enne sarebbe addirittura arrivato a rendersi responsabile di violenza sessuale nei confronti della donna, costringendola a consumare anche rapporti sessuali non consenzienti. Dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati il trentenne monzese è stato sottoposto ad interrogatorio dall’Autorità Giudiziaria lo scorso 20 marzo.