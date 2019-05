Limbiate, arrestato per violenza sessuale un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni, di origini albanesi, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono ad alcuni anni fa e contro il 55enne è stato spiccato un mandato di fermo eseguito dai carabinieri di Desio.

Dovrà scontare sette anni e otto mesi per una serie di violenze e di maltrattamenti che sono proseguiti per molto tempo. La donna non aveva mai denunciato, fino a quando i carabinieri avevano scoperto l’inferno in cui viveva la ormai ex moglie.