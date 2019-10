Tappa la bocca e palpeggia donna sul treno poi il giorno dopo l'aspetta: 33enne arrestato

Le ha stretto le braccia attorno al seno, sorprendendola da dietro, mentre con una mano le tappava la bocca. Poi il giorno dopo è salito sullo stesso convoglio, con l'intenzione di avvicinare nuovamente la sua vittima.

Questa volta però la donna, una 49enne di Lecco, che viaggiava a bordo di un treno che da Sesto San Giovanni porta nel capoluogo lariano, è riuscita a sfuggire alle molestie, spostandosi in un'altra carrozza affollata di pendolari. E' accaduto lo scorso 16 settembre, data in cui la donna ha incontrato per la prima volta il suo molestatore. Il giorno dopo poi la stessa scena. E la stessa paura.

A un mese di distanza, mercoledì sera, la donna ha visto nuovamente l'uomo davanti alla stazione di Sesto San Giovanni e ha chiesto aiuto alla polizia, facendolo arrestare per violenza sessuale. Si tratta di un 33enne di origine egiziana. Come raccontato dalla vittima gli agenti, il ritardo nella denuncia è stato legato a una precedente esperienza analoga della donna, in passato già vittima di una violenza sessuale e spaventata di dover affrontare nuovamente la tensione emotiva che l'iter della denuncia avrebbe inevitabilmente portato con sè.

Ma oltre alle molestie il 33enne l'avrebbe anche minacciata: "Un giorno sarai sola". E la paura l'ha convinta a chiedere aiuto.