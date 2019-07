Violenze e maltrattamenti in famiglia, due arresti in un giorno ad Arcore

Botte, violenza e maltrattamenti. Sono due gli uomini violenti che nella giornata di giovedì, durante un servizio di controllo del territorio, sono finiti in manette ad Arcore e in Brianza.

A dare esecuzione ai due provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono stati i militari dell'Arma di Arcore. F.I., 39 anni, dovrà scontare tre anni, nove mesi e 29 giorni di carcere come pena definitiva per maltrattamenti in famiglia, reato commesso nei confronti della ex moglie.

Stessa accusa e stessa destinazione, il carcere di Monza appunto, anche per I.A., 44 anni, albanese, residente in Brianza. Il 44enne, condannato per maltrattamenti in famiglia, furto e simulazione di reato, dovrà scontare un anno, un mese e quattordici giorni di carcere.