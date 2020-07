Il comandante regionale della Finanza in visita al comando di Monza e a Seregno

Venerdì mattina il generale di divisione Stefano Screpanti, comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, si è recato in visita presso il comando provinciale di Monza e alla compagnia di Seregno. Durante la visita, condotta in stretta osservanza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da covid-19, l’alto ufficiale ha incontrato i comandanti di reparto, una rappresentanza del personale in servizio ed una delegazione di finanzieri in congedo della sezione A.N.F.I di Monza.

Il generale Screpanti, nel corso della mattinata, è stato ricevuto dal prefetto di Monza e della Brianza - Patrizia Palmisani, con la quale si è confrontato su tematiche di carattere operativo, anche concernenti l’imminente istituzione del nucleo di polizia economico-finanziara di Monza.

Dopo un colloquio sulla situazione socio-economica del territorio, il comandante regionale ha infine espresso il proprio apprezzamento alle Fiamme Gialle brianzole per la professionalità, la tenacia, l’equilibrio e lo spirito di sacrificio dimostrati nell’assolvimento dei propri doveri durante la fase più acuta del lockdown, a testimonianza dell’efficacia e la concretezza espressa dal corpo durante lo stato emergenziale da covid-19.