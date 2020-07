Ospedale di Vimercate, le regole per le visite dei parenti nei reparti

A seguito dello stato emergenziale conseguente alla pandemia COVID 19, nelle aree no covid le visite di familiari e congiunti di degenti sono limitate a situazioni particolari (minori, disabili, pazienti fragili, situazioni di fine vita) e devono essere, comunque, autorizzate.

Al fine di prevenire assembramenti l’accesso dovrà avvenire in orario concordato, da parte di un solo visitatore e previo accertamento dello stato di salute (misurazione della temperatura corporea e compilazione di modulo di autodichiarazione, circa la asintomaticità e la non esposizione a caso accertato o sospetto COVID nei precedenti 14 giorni). Fanno eccezione le condizioni di fine vita in cui sono autorizzati gli ingressi di più congiunti, garantendo sempre un solo visitatore alla volta.

Le modalità di ingresso e l’orario pianificato saranno comunicati ai visitatori telefonicamente. Di norma l’accesso alla struttura è previsto dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 19.30

E’ attivo un servizio di comunicazione alternativo tra utenti e familiari, quale videochiamate o chiamate telefoniche (compatibilmente con possibili limitazioni funzionali e cognitive del degente).