Visite e consulti gratuiti per le donne in ospedale a Monza e Desio

Dall’11 al 18 aprile anche a Monza e in Brianza visite, screening e consulti informativi gratis per le donne in occasione dell’(H)Open Week organizzata dall’Osservatorio Dazionale sulla Salute della Donna (Onda).

Gli ospedali di Monza e Desio, premiati dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna con l’assegnazione dei “Bollini Rosa” per i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura pensati appositamente per le esigenze specifiche delle donne, hanno scelto di aderire anche quest’anno all’iniziativa in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.

A partire da giovedì 4 aprile in oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvo-vaginale.

“L’anno scorso - dichiara il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone – molte donne hanno risposto alle iniziative, prenotando una prestazione gratuita nei nostri due presidi ospedalieri, avendo modo di provare di persona l’eccellenza delle nostre strutture. Confidiamo nella più ampia adesione anche in questa occasione che si inserisce in un percorso integrato e che rappresenta un eccellente esempio di realizzazione di presa in carico delle nostre pazienti, dando attuazione alla strategia di coniugare l’eccellenza clinica alla prevenzione sul territorio”.

Visite e consulti gratis a Monza e Desio

I servizi gratuiti, offerti nei due ospedali brianzoli, sono consultabili sul sito www.asst-monza.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. I professionisti dei due ospedali saranno pronti a dare consigli, indicazioni cliniche e a distribuire materiale informativo a seconda delle specialità. Diverse le visite e le indagini previste presso il presidio di Desio, dalle visite ginecologiche con ecografia, visite per cefalee, visite per epilessia, visite per neuro immunologia e sclerosi multipla.

Come prenotare

Per prenotarsi, a partire dal 4 aprile, si può telefonare allo 039.2783520 dalle 13.30 alle 15. Presso il San Gerardo invece sarà presente un punto informativo sulla sofferenza psichica in gravidanza e nel post partum (settore C, piano terra) con accesso libero.

