Limbiate, trovate due viti nel risotto nel piatto di un bambino in mensa

Due viti nel piatto di risotto servito in mensa a scuola elementare. Per fortuna il piccolo che si è trovato il corpo estraneo nella pietanza prima di consumare il pasto ha immerso il cucchiaio nel piatto e si è accorto della presenza dei frammenti consegnandolo alla maestra.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Limbiate, all'interno della mensa della scuola primaria di via Pace dove ha sede anche il centro di cottura dell'azienda che si occupa della refezione scolastica e della preparazione dei pasti per le scuole cittadine. In seguito all'accaduto sono state attivate tutte le procedure necessarie per capire come le due viti possano essere finite nel risotto e l'azienda, come previsto nel capitolato d'appalto, è stata sanzionata.

Le due viti sarebbero arrivate nella pietanza dopo essersi staccate dal frullatore utilizzato per triturare le verdure con cui è stato condito il risotto. Dal frullatore alla pentola e dalla pentola poi al piatto. Per fortuna le viti non sono finite in bocca all'alunno altrimenti l'episodio avrebbe potuto avere delle conseguenze gravi.