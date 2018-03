Blitz anarchico sui manifesti elettorali a Monza

"Per un mondo senza politici vota Gaetano Bresci" e ancora "Se votare cambiase qualcosa, sarebbe illegale (Emma Goldman)".

Nella notte sui manifesti elettorali in città ignoti hanno affisso volantini con slogan anarchici dove è raffigurato anche Gaetano Bresci, con una pistola in mano. Il blitz anarchico è stato messo a segno con tutta probabilità nella notte e i volantini sono comparsi un po' ovunque in città.

I fogli con gli slogan anarchici hanno oscurato indistintamente i manifesti elettorali di tutti i partiti, lanciando anche così un messaggio inequivocabile.

Video | Blitz anarchico sui manifesti elettorali in città

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)