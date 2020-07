"Voglio ripulire il mondo e Monza", così Lucio rende più bella la città raccogliendo i rifiuti

Siringhe abbandonate, bottiglie di vetro vuote, lattine ma anche mutande e rifiuti di ogni tipo. Passeggiando lungo la ciclabile del canale Villoresi a Monza oltre all'acqua e al verde purtroppo c'è anche altro. Spazzatura abbandonata che giace in zone che spesso, perchè appartate e coperte da vegetazione, diventano terra di nessuno e luoghi di ritrovo per scambio e consumo di sostanze stupefacenti.

Da qui però qualcuno di tanto in tanto ci passa e anzichè tirare dritto si ferma. E' Lucio Carlino, 43 anni, che da dodici anni vive in città, proprio a ridosso dell'area del Villoresi e che anzichè stare a guardare ha deciso di rimboccarsi le maniche. Membro della Onlus PlasticFree e da poco referente per l'area della Brianza ogni tanto organizza delle uscite in solitaria per ripulire la ciclabile.

"Ho sempre fatto piccole uscite per effettuare delle pulizie ma l'altra domenica mi sono allungato un po' di più e di lavoro da fare ce n'è molto" ha raccontato Lucio. "Lungo il Villoresi c'è un'area verde dimenticata, poco battuta dove c'è di tutto: dalle siringhe abbandonate - pericolosissime - fino alle carcasse di moto e di carrozzeria".

Impiegato presso un corriere, si occupa della gestione delle spedizioni, ma coltiva anche una passione per il giardinaggio e l'amore per la natura che rispetta. "Ho una piccola oasi, un piccolo giardino nella mia casa in città e me ne prendo cura". L'attenzione per il verde però non finisce oltre il suo cancello. "Ho sempre fatto così: se vedevo qualcosa a terra mi fermavo a raccoglierlo e lo buttavo in un cestino poi però ho deciso di organizzarmi meglio e mi sono munito di un sacco e di un forcone".

Ora Lucio cerca volontari per organizzare uscite insieme a lui, per coinvolgere più persone per riuscire a rendere Monza una città più pulita e verde. "Abbiamo voglia di ripulire il mondo e non solo la città. L'associazione PlasticFree per ora a Monza è piccola ma speriamo di crescere e di coinvolgere sempre più persone che abbiano voglia non solo di ripulire la propria 'casa' ma anche di non sporcarla per dare una mano concreta all'ambiente" ha spiegato. L'obiettivo è quello di organizzare un calendario di uscite coinvolgendo l'assessorato all'Ambiente e l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti per un supporto logistico per lo smaltimento di rifiuti che spesso sono ingombranti.

Non solo il Villoresi. Le passeggiate di Lucio spesso si spingono anche all'area di via Procaccini e a ridosso dell'ex Mercato del Bestiame. E anche qui cocci di vetro, bottiglie vuote e spazzatura di ogni tipo. "In zona c'è anche un vecchio canale dismesso che ora è diventato una discarica a cielo aperto abusiva: chiunque passa di là scarica qualcosa che poi resta lì, coperto dalla vegetazione e se ne va indisturbato".