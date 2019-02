Lentate sul Seveso, si apre una voragine in mezzo a viale Italia: sul posto la polizia locale

Nella mattinata di martedì 19 febbraio si è aperta una voragine in mezzo alla strada in viale Italia a Lentate sul Seveso, all'altezza del civico 41. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha transennato l'area e messo in sicurezza la zona. Fortunatamente il cedimento non ha causato nessun incidente.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento, l'ufficio tecnico è al lavoro per il ripristino del manto stradale.