"Assalto" al capolinea per graffitare la metro: writer spagnolo preso dai carabinieri. Foto

Blitz vandalico mercoledì pomeriggio nella stazione metro di Cologno Nord, alle porte di Brugherio. L'allarme è scattato verso le 16, quando i vigilantes Atm hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un ragazzo che stava graffitando un vagone di un treno Leonardo.

All'arrivo dei militari, il writer si è dato alla fuga, ma è stato inseguito e bloccato in via per Imbersago, a poco meno di un chilometro di distanza. Si tratta di uno spagnolo di ventidue anni, che è stato identificato e denunciato con le accuse di deturpamento e imbrattamento.

Il 22enne, stando a quanto accertato dai carabinieri, risulta residente in Spagna ed è quindi verosimile che fosse venuto in Italia quasi esclusivamente per lasciare la sua firma - "Asik", la sua tag - sui mezzi pubblici cittadini.

Non è la prima volta, infatti, che "graffitari" iberici finiscono nei guai a Milano e nel resto d'Italia. Ad agosto 2018 la Locale ne aveva identificati undici e - per la prima volta - i ghisa erano andati fino in Spagna per perquisire le loro abitazioni. A casa di molti di loro erano stati trovati album pieni zeppi di foto ricordo dei loro blitz meneghini.

Foto - Le bombolette sequestrate al writer