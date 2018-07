Lissone, lotta contro le zanzare: prosegue la disinfestazione del comune

Proseguiranno anche nel periodo estivo - con un intervento già programmato nella notte fra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto - gli interventi di disinfestazione contro le zanzare a Lissone.

"Numerosi cittadini si sono rivolti al comune per conoscere il calendario delle disinfestazioni, interventi che sono già in essere dal mese di aprile - dichiara il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi - monitoriamo eventuali criticità con grande attenzione, segnalandole all'azienda incaricata di effettuare le attività preposte in città".

Il calendario dei trattamenti della Campagna di disinfestazione 2018 sarà infatti effettuato come ogni anno attraverso interventi antilarvali e adulticidi presso le tombinature e le caditoie stradali, le scuole e i giardini pubblici. Gli interventi in programma, così come quelli già eseguiti, sono di due tipologie: larvicida e adulticida, quindi mirano a ridurre sia le larve che le zanzare vere e proprie.

Sul territorio di Lissone sono già stati effettuati 4 interventi per ciascuna tipologia, a cui ne farà seguito proprio ad inizio agosto uno specifico relativo all'adulticida. A seguire, ne sono già stati programmati altri 6, 4 per la tipologia larvicida e 2 per gli adulticida. Complessivamente, gli interventi si protrarranno sino al 26 novembre dopo essere iniziati lo scorso 23 aprile.

"Per una lotta efficace alle zanzare — precisa il municipio — è necessario che la cittadinanza svolga un proprio ruolo consapevole, in sinergia con gli interventi programmati dall’ufficio ambiente comunale, evitando di lasciare contenitori (sottovasi, ciotole d’acqua per cani e gatti, ecc.) per più di un giorno senza ricambio d’acqua".