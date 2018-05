Tornano la Ztl e i divieti in via Bergamo

Con l'arrivo del bel tempo torna in vigore in via Bergamo la Ztl e i divieti.

A partire da maggio in via Bergamo, da via Pesa del Lino a via Canova, è vietato il transito ai mezzi, esclusi i residenti e i mezzi di soccorso, e la sosta, con rimozione forzata su ambo i lati di tutta la via il venerdì, sabato, la domenica (eccetto la seconda domenica di ogni mese) e i prefestivi dalle ore 19 alle 1 del giorno successivi. Per la domenica e i festivi i divieti sono in vigore dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

Le modifiche alla viabilità temporanee disposte da apposita ordinanza comunale saranno in vigore fino al 30 settembre.

"E', inoltre, consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini ed è disciplinato il doppio senso di circolazione in via Canova da via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via A. Canova civ. 1" speicificano dal municipio.