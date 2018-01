Tra le migliori gelaterie d'Italia anche L'albero dei Gelati di Monza

Gelato a tre stelle, anzi a Tre Coni, in Brianza. Ancora una volta la Gelateria brianzola L'Albero dei Gelati, si guadagna un posto di tutto rispetto nella guida del Gambero Rosso dedicata ai migliori locali della Penisola che propongono la specialità.

L'edizione 2018 della Guida Gelaterie d'Italia è stata presentata in anteprime alla fiera Sigep di Rimini. Tre le novità del libro, in uscita in libreria ad aprile, ci sono quaranta nuovi indirizzi e quattro nuove assegnazioni di Tre Coni, il massimo riconoscimento previsto.

Anche la Brianza è presente nella guida e fa parlare di sè per il suo gelato. Ancora una volta tra i migliori locali che della preparazione del Gelato ne hanno fatto un'arte c'è la gelateria L'Albero dei Gelati.

Gli ispettori sono tornati anche in Brianza e per l'ennesima volta sono rimasti piacevolmente stupiti dal connubio di tradizone, innovazione e genuinità dei prodotti della gelateria di Cogliate (presente anche a Monza e Seregno), citata nella guida alle Gelaterie d'Italia 2018 con la speciale menzione dei Tre Coni.

"Con grandissima felicità vi comunichiamo che siamo stati inseriti anche quest'anno nella Guida delle migliori gelaterie d'Italia del Gambero Rosso con il massimo riconoscimento, i Tre Coni! Grazie al Gambero Rosso per la fiducia dimostrata al nostro Gelato Contadino e un grazie anche ai nostri incredibili piccoli produttori sostenibili, perche' senza di loro il nostro gelato non esisterebbe" hanno commentato dal locale brianzolo che negli anni è riuscito a conquistarsi un posto di tutto rispetto nella guida dedicata al miglior gelato d'Italia.

Le Gelaterie a Tre Coni della Lombardia

La Pasqualina - Almenno San Bartolomeo - Bergamo

Oasi American Bar - Fara Gera D'Adda - Bergamo

Paganelli - Milano

Pavé - Gelati & granite - Milano

Chantilly - Moglia - Mantova

L'Albero dei Gelati - Monza