Dario Violi presidente”, lunedì 29 maratona elettorale del M5S a Monza e Brianza

Lunedì 29 gennaio la maratona elettorale del M5S Lombardia per Dario Violi Presidente farà tappa a Monza. Alle 10 il candidato sarà a Desio al gazebo organizzato dal M5S al mercato nord. Alle 13 Dario Violi sarà a pranzo con il titolare di Enerpoint Smart Solutions Srl e altri imprenditori del settore fotovoltaico. Alle 15 a Monza, presso l’Oasi San Gerardo in via Gerardo dei Tintori 18, si terrà un incontro con una delegazione rappresentativa del Terzo Settore e del volontariato di Monza e Brianza.

Alle 16:30, all’Arengario di Monza, è previsto un momento di confronto con la cittadinanza e la stampa con la presentazione dei candidati regionali della provincia Monza Brianza. Concluderà la giornata, alle 17:30 un incontro con l’azienda MC Soluzioni Informatiche che ha realizzato un software per l’accesso condiviso delle comunità all’energia fotovoltaica.