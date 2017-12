Diploma in 4 anni al Collegio Bianconi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Con decreto direttoriale del 28 dicembre 2017, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il Collegio Bianconi ad avviare la sperimentazione del Liceo quadriennale a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Il Bianconi è tra le prime 100 scuole ammesse in Italia — Già da due anni il nostro Liceo aveva avviato le procedure e le riforme necessarie per procedere sulla via sperimentale. A novembre scorso aveva depositato la domanda definitiva al Ministero, insieme ad altre 200 scuole in tutta Italia. Solo 100 sono, però, le scuole definitivamente ammesse con il decreto pubblicato ieri: il Collegio Bianconi è tra queste. Ecco qualche numero: 44 scuole ammesse al Nord, 23 al Centro, 33 al Sud. Si tratta di 75 indirizzi liceali e 25 indirizzi tecnici. Il dato che, però, più interessa sottolineare è che tra le 100 scuole solo 27 sono istituti paritari. Diploma in 4 anni — Il percorso di sperimentazione quadriennale, che prende avvio con l’anno scolastico 2018/2019, prevede il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi – medesimi al percorso tradizionale – entro il quarto anno di liceo. Gli studenti pertanto sono ammessi all’Esame di Stato con un anno di anticipo sul percorso tradizionale. Ovviamente il titolo acquisito dà immediato accesso agli studi universitari o al mondo del lavoro. Il percorso autorizzato al Bianconi prevede una forte caratterizzazione liceale linguistica, con lo studio di tre lingue straniere curricolari obbligatorie e, tra l’altro, con il potenziamento dell’insegnamento tramite metodologia CLIL. Come previsto dal decreto, sarà consentito aprire una sola sezione sperimentale con un numero limitato di studenti. Pertanto è prevista una prova di selezione per l’ammissione. Il Collegio Bianconi ha comunque maturato la scelta di mantenere in vigore il Liceo linguistico tradizionale sui cinque anni di corso, indirizzo che procederà in parallelo con il Liceo quadriennale. Le iscrizioni al percorso sperimentale saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio 2018, la stessa data prevista per le iscrizioni ai percorsi ordinari. Indicazioni dettagliate circa il percorso, il piano degli studi e la scansione oraria saranno comunicate all’OpenDay del 20 gennaio 2018.