Il regalo di Natale di Adidas per i lavoratori: 42 licenziati, sciopero fuori dallo store

Natale amaro per i dipendenti italiani di Adidas. Il colosso tedesco ha infatti annunciato quarantadue licenziamenti, di cui trentacinque nella sede centrale di Monza - che ospita 277 addetti - e altri sette tra Padova e Roma.

Per protestare contro la decisione dell'azienda, la Rsa e la Filcams Cgil di Monza hanno indetto uno sciopero di quattro ore per mercoledì 18 dicembre. L'appuntamento per i lavoratori è alle 15.30 in corso Vittorio Emanuele a Milano, dove a settembre 2017 la società ha aperto il più grande mega store d'Italia.

“Il provvedimento s’inserisce in un piano europeo che prevede complessivamente 500 esuberi”, spiega il segretario generale della Filcams Cgil Monza e Brianza, Matteo Moretti. “Nel mercato italiano non ci sono problematiche nelle vendite, nel 2018 Adidas ha registrato il 15 per cento in più di fatturato. Per l’ultimo trimestre 2019, inoltre, si parla del 40 per cento in più, con notevole incremento dei dividendi per gli azionisti. Il grosso dei tagli riguarderebbe il comparto finanziario - continua -, con il trasferimento delle attività in Portogallo, praticamente una delocalizzazione”.

“Stiamo mettendo in campo – aggiunge Moretti – iniziative a sostegno dei lavoratori, coinvolgendo il ministero dello Sviluppo economico e le istituzioni territoriali, come il Comune e la Regione Lombardia, per salvaguardare l'occupazione”.

Lo sciopero, conclude il segretario Filcams, ha come obiettivo quello "di richiedere un ripensamento all'azienda sulla decisione di delocalizzare le attività in Portogallo e avviare una trattativa vera, valutando l’utilizzo di strumenti conservativi dell’occupazione alternativi ai licenziamenti. È nostra intenzione attivare un confronto in sede istituzionale sul piano industriale e sulle prospettive future e sul mantenimento dei livelli occupazionali in Italia".

Foto - Il volantino per lo sciopero