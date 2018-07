Amarc DHS, azienda di riferimento nel settore delle energie rinnovabili, cerca personale per la propria sede di Besana in Brianza

La nostra azienda ha sede nella verde Brianza ed opera nel settore del teleriscaldamento da 20 anni, l’anniversario ricorre proprio quest’anno. Abbiamo però una lunga storia alle spalle in ambito riscaldamento e controllo termico nei processi industriali che ci vede attivi sin dal secolo scorso, negli anni ’50.

Oggi siamo riconosciuti come riferimento del mercato a livello internazionale, progettiamo e costruiamo oltre 300 modelli di sottostazioni (skid) per il teleriscaldamento con una gamma fra le più complete in Europa. I 20 anni di esperienza specifica nel settore convergono in un sistema informatico di gestione, capace di integrare le esigenze e le funzioni della rete e delle sottostazioni in un unico software in grado di fare la differenza in termini di reddittività.

I nostri impianti contribuiscono alla produzione di un riscaldamento pulito, quindi senza l’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti. Forniamo Milano, con oltre 2000 sottostazioni installate, Monza, passando per Vedano, Seregno, Desio, Giussano e molti altri luoghi sparsi in tutto il territorio nazionale tra cui non possiamo non citare Torino, la città più teleriscaldata d’Italia.

All’estero abbiamo impianti in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Ucraina, per citarne alcuni.

Per proseguire il nostro percorso di crescita siamo sempre alla ricerca di persone capaci, dinamiche, propositive, entusiaste e con voglia di fare.

Al momento abbiamo molte posizione aperte ( http://amarcdhs.it/chi-siamo/ posizioni-aperte), cerchiamo persone brillanti, con voglia di lavorare, diplomati e/o laureati con o senza esperienza specifica. In particolare:

tecnico/commerciali con conoscenza della lingua francese e della lingua ucraina

montatori meccanici da inserire in produzione

periti meccanici da inserire in ufficio tecnico

ingegneri informatici / telecomunicazioni da inserire in ambito R&D

responsabile dei servizi generali

Avete mai pensato che il posto di lavoro che state cercando altrove è invece vicino a voi?

Il nostro territorio ospita realtà positive ed in crescita, come la nostra, dove le persone lavorano con entusiasmo e dove si recano volentieri ogni giorno sapendo che c’è qualcuno che la mattina li aspetta e che li fa sentire parte di un progetto.

Soprattutto ai giovani in cerca di lavoro vorremmo dare un messaggio riportando una frase detta da Albert Einstein:

“Tutti pensano che una cosa è impossibile, poi arriva uno che non lo sa e la fa.

Per cui a chi è in cerca di un’occupazione diciamo di non scoraggiarsi e di non farsi influenzare da chi ancora dice che il lavoro non c’è e che trovare un buon posto di lavoro è una cosa impossibile.

Le belle realtà esistono, vanno cercate. E una volta trovate vanno difese anche grazie all’impegno, allo studio ed al lavoro di tutti i giorni.

Vi aspettiamo! www.amarcdhs.it

Gallery