Amazon apre un nuovo centro a Casirate d'Adda: in arrivo 400 nuovi posti di lavoro entro tre anni

Oltre 34mila metri quadrati di superficie e 400 nuovi posti di lavoro. Questi i numeri che Amazon promette con l'apertura di un nuovo centro a Casirate d'Adda, nella Bergamasca, a circa mezz'ora da Monza e alle porte della Brianza.

L’apertura è prevista nell’autunno del 2018, nelll’ottavo anniversario dalla creazione dei primi posti di lavoro da parte di Amazon in Italia, ha ricordato Fred Pattje, Amazon Operations Director per Spagna e Italia.

“In questo arco di tempo, abbiamo permesso a migliaia di piccole e medie aziende di raggiungere i clienti sfruttando i siti Amazon. Siamo felici di aprire questa nuova struttura a Casirate dove creeremo oltre 400 nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni".

Amazon ha investito in Italia oltre 800 milioni di euro e creato più di 3.000 nuovi posti di lavoro dal suo arrivo nel paese nel 2010. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, è stato inaugurato nel 2011. Nel novembre 2015 è stata la volta del centro di distribuzione urbano da 1.500 metri quadri a Milano per servire i clienti Amazon Prime Now. Lo scorso mese sono entrati in attività i centri di distribuzione Amazon di Passo Corese (RI) e Vercelli.