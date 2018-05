Amazon apre un nuovo deposito a Burago di Molgora: in arrivo 70 posti di lavoro

Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Burago di Molgora, in Brianza.

Cinquemila metri quadrati di centro logistico e settanta nuove assunzioni a tempo indeterminato in arrivo nei prossimi anni. L'azienda ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo deposito di smistamento nel comune brianzolo. Grazie a questa nuova struttura Amazon sarà in grado di effettuare consegne più veloci ai clienti e garantire un servizio migliore per le aziende che vendono tramite la piattaforma online e beneficiano della sua rete di distribuzione.

Amazon a Burago di Molgora

Ai vantaggi commerciali si aggiungono anche le ricadute occupazioni positive per il territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro. “In questi anni diverse imprese sono tornate ad investire sul nostro territorio ed ora diamo il benvenuto ad Amazon, una realtà importante e capace di creare occupazione. È questa l'occasione per invitare anche altri investitori a pensare alla nostra Burago e alla nostra Brianza. Più occasioni di trovare un posto lavoro fanno pensare al futuro di ogni famiglia con più certezze. Accogliamo il loro stile "americano" che sono certo si saprà bene integrare con quello nostro "brianzolo", una combinazione vincente che lascerà sicuramente tutti piacevolmente sorpresi. Non mancheranno le sinergie e il pensare insieme a progetti utili all'intera collettività. Ad Amazon e a chi avrà un nuovo impiego auguro sin d'ora buon lavoro e assicuro la presenza costruttiva della nostra amministrazione comunale” ha commentato il sindaco di Burago Molgora, Angelo Mandelli.

Le nuove aperture

Il deposito di smistamento di Burago non è l'unico nuovo centro che Amazon ha in programma di aprire in Lombardia. Qualche tempo fa infatti l'azienda ha annunciato l'investimento sul territorio bergamasco, a Casirate d'Adda e poi nel milanese, a Buccinasco. Anche qui aprirà un nuovo centro di smistamento Amazon in grado di creare nei prossimi anni decine di nuovi posti di lavoro.