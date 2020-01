Cambio di insegna da Rex a Unes, in Brianza aprono i battenti quattro nuovi supermercati

In Brianza aprono quattro nuovi supermercati. È tutto pronto per l’inaugurazione dei punti vendita Unes nelle province di Lecco e Monza. Qui apriranno i battenti tre nuovi store a insegna U2 Supermercato Controcorrente e un punto vendita il Viaggiator Goloso, a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Unes dei supermercati Rex.

Venerdì 24 gennaio è in programma il taglio del nastro per U2 Supermercato Controcorrente a Cesano Maderno (in via San Marco 1) e Barzanò, mentre, a Monticello Brianza, apre il nuovo store a insegna il Viaggiator Goloso. Venerdì 31 gennaio, invece, sarà la volta dell’U2 Supermercato di Missaglia.

I nuovi punti vendita saranno aperti tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 21.00. Presso tutti gli store saranno disponibili i reparti pescheria, macelleria e panetteria servite e l’ortofrutta sfusa. Inoltre, gli studenti universitari potranno beneficiare tutti i giorni dello sconto del 10% sui propri acquisti e, ad eccezione del punto vendita il Viaggiator Goloso, la stessa scontistica viene garantita anche ai pensionati e agli over 65 il mercoledì.

Per festeggiare l’inaugurazione dei supermercati, durante i primi tre giorni di apertura, tutti i clienti riceveranno un pratico omaggio e 10 € di buoni sconto (fino a esaurimento scorte). Presso i nuovi U2 Supermercato e il Viaggiator Goloso verrà impiegato tutto il personale degli ex punti vendita Rex.