Autostrade, quali aumentano nel 2019

Il 31 dicembre, in piena zona Cesarini, dal Ministero delle Infrastrutture è arrivato il congelamento per sei mesi degli aumenti dei pedaggi autostradali, che sarebbe entrato in vigore (come da "tradizione") il 1 gennaio 2019. Ma in realtà il congelamento non è totale e alcuni gestori hanno potuto applicare l'aumento. Vediamo quindi nel dettaglio, per quel che interessa a Milano e alla Lombardia, la situazione ai caselli.

Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia, che gestisce quasi la metà della rete italiana, ha congelato l'aumento (che doveva essere dello 0,81%) per sei mesi. Se ne parla quindi il 1 luglio, con l'eccezione del tratto Aosta-Monte Bianco per i turisti (esclusi residenti e pendolari) che viene rincarato (e di parecchio: +6,32%) fin da ora.

Tra le autostrade gestite, ricordiamo (per restare in Lombardia) l'intera A1 Milano-Napoli, l'A4 nel tratto Milano-Brescia, l'A8 Milano-Varese, la diramazione A8 per Gattico, l'A9 Lainate-Chiasso.

Altri gestori

Nessun aumento previsto (e quindi nemmeno bisogno di un congelamento) nel tratto Brescia-Padova dell'A4, mentre Autovia Padana, che ha in gestione la Torino-Piacenza-Brescia, ha aumentato il casello dello 0,10% fin dal 1 gennaio. E' sospeso, ma solo fino al 31 gennaio, l'aumento del 2,62% stabilito da Serravalle, che ha in gestione l'A7 fino a Serravalle Scrivia e le Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano.

Satap, che gestisce l'A4 tra Torino e Milano, non aveva previsto alcun aumento. Non così Pedemontana Lombarda, comprese le Tangenziali di Como e Varese, dove scatta l'aumento del 2,8%. Così come aumentano (del 2,2%) Brebemi (la "direttissima" Milano-Brescia) e Teem (Tangenziale Est Esterna di Milano), che si confermano tra le più care autostrade d'Italia. Ma in questo caso, anche per tutto il 2019, si potrà usufruire dello sconto del 20% se si utilizza Telepass Business o Family.