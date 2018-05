ING apre una nuova filiale in centro Monza

Oltre trentamila clienti in Brianza e seimila, tra privati e imprese, solo a Monza. ING approda nel capoluogo brianzolo e apre una filiale in centro città.

La nuova sede, che è la diciasettesima filiale aperta da ING dal 2011, si trova in piazza Garibaldi 2/4 e rappresenterà un prezioso punto di contatto fisico con la clientela dove poter trovare consulenti finanziari ed esperti a disposizione.

“Nelle nostre filiali da sempre mettiamo a disposizione dei clienti un consulente finanziario dedicato per le scelte più complesse, come quelle che riguardano le soluzioni di finanziamento, di risparmio e d’investimento oppure siamo al loro fianco affinché possano gestire le operazioni più semplici in autonomia” – commenta Marco Bragadin, CEO di ING Italia. “Le filiali di ING continuano a essere un elemento fondamentale per fornire ai clienti servizi ad alto valore aggiunto e si integrano, con l’online banking, il mobile banking e il customer contact center, all’interno di un’offerta multicanale per un servizio a 360 gradi, capace di dare risposte tempestive ed efficaci”.

Nella nuova filiale monzese i clienti potranno trovare casse automatiche, con le quali prelevare e depositare contanti e assegni in autonomia. Inoltre, sono state predisposte delle aree di online banking attraverso cui i correntisti potranno imparare a utilizzare tutte le funzionalità dei servizi online, in modo da poter essere indipendenti nell’operatività quotidiana anche da casa.

I punti vendita ING sono paper-less: la necessità di documenti cartacei è ridotta al minimo e il cliente può confermare le operazioni inserendo le credenziali che usa per accedere al proprio conto tramite canali diretti. Tutto è memorizzato, archiviato in formato elettronico e consegnato al cliente in caso di richiesta specifica.

Allo scopo di avvicinare i clienti al mondo degli investimenti, ING ha organizzato anche a Monza una tappa degli Investment Days, un roadshow che nel corso del 2018 arriverà nelle principali città italiane e che vedrà la partecipazione di prestigiose case di investimento. L’evento di Monza, che si terrà il 20 giugno, è stato organizzato insieme a BlackRock e affronterà i temi legati alla finanza comportamentale, offrendo degli spunti per rendere più facile e intuitiva la comprensione del mondo degli investimenti.