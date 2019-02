Chiude Bettini, Monza dice addio al "Re dei panettoni"

Chiude Bettini a Monza. La storica azienda dolciaria di via Modigliani 14 chiuderà per sempre i battenti il 28 febbraio, qualche giorno più tardi lo spaccio: il tempo necessario per esaurire le scorte e gli ultimi dolci sugli scaffali. Il motivo? Nessun problema economico, anzi: gli affari giravano alla grande. La storica azienda che produce panettoni da tre generazioni non passerà il testimone: i figli di Paola Bettini e Dario Pessina, entrambi ingegneri gestionali, hanno fatto da tempo altre scelte lavorative, come raccontato sulle colonne de Il Giorno in un articolo firmato da Dario Crippa.

Bettini Panettoni: la storia

L'azienda è nata nei primi anni del Novecento a Milano quando Antonio Motta e Oreste Bettini avevano deciso di produrre panettoni. Motta industrializzò la produzione del dolce natalizio e diede vita a un vero e proprio impero, mentre Bettini puntò tuto sulla qualità e si ritagliò il proprio mercato a Monza e in Brianza. Una fabbrica negli anni è arrivata a sfornare 40-50mila panettoni all'anno.

Adesso nello stabilimento di via Modigliani 14 ci sono solo quattro dipendenti: Paola e Dario — 65 e 70 anni — non hanno licenziato nessuno, ma man mano che i dipendenti andavano in pensione non ne sono assunti di nuovi. In pratica erano consapevoli del destino della fabbrica e hanno deciso di chiudere per tempo tutte incombenze. Ora è il tempo dei saluti: lo stabilimento chiuderà i battenti con la fine dell'inverno. E Monza perderà un altro pezzetto di storia.