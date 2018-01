Lotteria Italia, tutti i biglietti vincenti: la Fortuna bacia anche la Brianza

Sono stati estratti nella serata del 6 gennaio 2018 i biglietti vincenti della Lotteria Italia. La fortuna questa volta ha premiato il Lazio, dove oltre al primo e al quinto tagliando fortunato sono stati venduti anche altri 16 premi da 50mila euro.

Il primo premio da cinque milioni di euro è stato vinto ad Anagni, comune di circa 20mila abitanti in provincia di Frosinone. A Milano il biglietto abbinato al seconda premio, in provincia di Torino due superpremi da 1,5 e 1 milione di euro. A Roma il 5° premio da 500mila euro.

La Fortuna però ha baciato anche la Brianza dove a Lissone e a Busnago sono stati venduti due biglietti vincenti di terza categoria con un montepremi da 20mila euro. Anche a Cambiago e a Sesto San Giovanni, alle porte della Brianza, sono stati acquistati due tagliandi vincenti di terza categoria.

Lotteria Italia 2017-2018, tutti i biglietti vincenti

Cliccando su continua (in fondo all'articolo) o sui rispettivi link troverete tutti i biglietti vincenti di seconda e terza categoria. Per controllare più velocemente il vostro biglietto vi consigliamo di utilizzare la funzione "trova" del browser (lo trovate nel menù in alto a destra), digitando il numero del vostro codice nella finestra di ricerca che si apre. Per maggiore sicurezza consigliamo comunque di verificare una eventuale vincita anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli inserendo serie e numero del vostro biglietto senza spazi nell’apposita finestra.

Biglietti vincenti di seconda categoria e terza categoria