Il biglietto Atm della metropolitana aumenta: da metà luglio costerà 2 euro

Il biglietto della metropolitana di Milano costerà 2 euro a partire dalla seconda metà di luglio. Nella mattinata di venerdì 31 maggio la giunta comunale di Milano ha approvato la delibera. Ora la parola passa alla commissione trasporti che si riunirà martedì 4 giugno, poi si esprimerà il consiglio comunale. E le minoranze promettono battaglia.

La manovra

Il biglietto passerà dagli attuali 1,50 euro a 2. Ma non solo: nella stessa cerchia, il biglietto giornaliero passerà da 4,50 a 7 euro; l'abbonamento mensile ordinario da 35 a 39 euro; il settimanale da 11,30 a 17 euro; il carnet da dieci corse da 13,80 a 18 euro, ma sarà "condivisibile": utilizzabile da più persone. Resta invece invariato l'abbonamento annuale (330 euro) che invece potrebbe essere rateizzato. L'idea è quella di permettere di suddividere l'importo in dodici pagamenti mensili da 27,50 euro, la riscossione però verrebbe gestita da una società esterna e non da Atm con costi a carico del cittadino. Tirando le somme: l'importo salirebbe tra i 30 e i 31 euro.

Le agevolazioni

Per gli under27 il mensile rimarrà a 22 euro e l'annuale a 200 (fino ad oggi la soglia anagrafica era però fissata ai 26 anni), ma l'agevolazione varrà fino ai 30 anni in caso di occupazione precaria con Idee inferiore ai 25 mila euro.

Invariate le tariffe anche per i senior sopra i 65 anni, donne e uomini (30 euro e 300 euro), ma saranno gratuiti se avranno Isee sotto i 16 mila, mentre avranno un importo ridotto (22 il mensile e 220 l'annuale) tra il 16 e i 22mila euro. Per chi ha un reddito inferiore ai 6mila euro, invece, la tessera annuale costerà solo cinquanta euro all'anno. Infine i dipendenti Atm continueranno a viaggiare gratis su tutti i mezzi pubblici, ma se prima la copertura era finanziata da Palazzo Marino, ora sarà l'azienda a pagare l'importo.