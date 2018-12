Tutti i centri commerciali di Monza e della Brianza aperti durante le feste di Natale

Durante le festività natalizie diversi centri commerciali di Monza e la Brianza resteranno aperti, non senza qualche polemica come per il Globo di Busnago. Nessun mall resterà aperto a Natale, ma chi dovesse acquistare gli ultimi regali (o ancora tutti) ha tempo fino alla vigilia. Questi sono gli orari e i giorni di apertura dei principali mall della città e della provincia.

Tutti i centri commerciali aperti durante le feste di Natale

Il centro commerciale Auchan di via Lario a Monza sarà aperto il 24 dicembre (8.30-19), il 31 dicembre (8.30-18,30); mentre rimarrà chiuso il 25 e il 26 dicembre e l'1 gennaio.

l centro commerciale Globo di Busnago sarà aperto il 24 dicembre (8.30-20), il 26 dicembre (dalle 9 alle 21), il 31 dicembre (8.30-19); mentre rimarrà chiuso il 25 e il 26 dicembre e l'1 gennaio.

Il Centro Sarca (Sesto) sarà aperto il 24 e 26 dicembre (9-20 e 9-21), il 31 dicembre (9-18) e il 6 gennaio (9-21); chiuso il 25 dicembre e l'1 gennaio (tranne i ristoranti).

Il Vulcano (Sesto) sarà aperto il 24 dicembre (9-20), il 26 dicembre (9-21), il 31 dicembre (9-20) e il 6 gennaio (9-21); chiuso il 25 dicembre e l'1 gennaio.

Il Centro (Arese) aprirà il 24 dicembre (9-22), il 31 dicembre e il 6 gennaio; chiusura il 25, 26 dicembre e 1° gennaio.

La Corte Lombarda (Bellinzago) sarà accessibile il 24 dicembre (9-20), il 26 dicembre (12-20), il 31 dicembre (9-19) e il 6 gennaio. Chiuso il 25 dicembre e a Capodanno.

Il centro commerciale Carrefour di Limbiate sarà aperto il 24 dicembre (9-20), il 31 dicembre (9-19); mentre rimarrà chiuso il 25 e il 26 dicembre e l'1 gennaio.

Il centro commerciale Auchan di Cesano Boscone sarà aperto il 24 dicembre (8.30-19), il 31 dicembre (8.30-18,30) e il 6 gennaio dalle (8.30 alle 21), mentre rimarrà chiuso il 25 e il 26 dicembre e l'1 gennaio.

Al Centro Commerciale Metropoli si potranno fare acquisti il 24 dicembre (8:30-20), il 31 dicembre (8:30-19) e il 6 gennaio (9-21); chiusura invece il 25 e il 26 dicembre e l'1 gennaio.