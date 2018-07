Cinema sotto le stelle al centro commerciale Auchan Monza

La magia del cinema all’aperto arriva al Centro Commerciale Auchan Monza. Nell’area esterna del Centro sta per prendere il via “Cinema sotto le stelle”, una rassegna di sei proiezioni a ingresso gratuito, che si svolgerà a partire dal 6 luglio per sei venerdì consecutivi. È una bella occasione per ammirare alcuni dei maggiori successi dell’ultima stagione cinematografica, godendosi il fresco delle serate estive.

Si comincia venerdì 6 luglio con Star Wars, il risveglio della forza. Venerdì 13 luglio sarà la volta di Johnny Depp con I Pirati dei Caraibi 5. Venerdì 20 luglio azione e avventura con I guardiani della galassia 2. Venerdì 27 luglio il fantasy di The great wall con Matt Damon.

Venerdì 3 agosto scatta l’adrenalina di Fast & Furious 8. La rassegna si concluderà venerdì 10 agosto con il cartoon Oceania.

Per rimanere aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro è possibile consultare il sito http://www.monza.gallerieauchan.it/e la pagina Facebook https://www.facebook.com/centrocommercialeauchanmonza.