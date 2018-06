Citynews in vetta alla classifica dell'informazione online: il gruppo editoriale al secondo posto

Con oltre ventimila visitatori unici registrati nell'aprile 2018 il gruppo editoriale Citynews, a cui fa capo anche la nostra testata MonzaToday, si posiziona in cima alla classifica dell'informazione online, conquistandosi il secondo posto dopo Repubblica.it. Dietro invece il Corriere della Sera, con un numero di visitatori in calo del 14%.

Citynews è a un passo dalla vetta nella nuova classifica dell'informazione online basata sui dati sull'audience forniti da comScore - multinazionale statunitense delle misurazioni su Internet. Come riporta Primaonline.it, Repubblica si conferma al primo posto con oltre 23 milioni di visitatori unici, malgrado un calo del 7% rispetto a marzo. Il Corriere della Sera perde invece la seconda posizione posto che arriva a occupare Citynews (20 milioni 670mila visitatori).

Un traguardo importante per il gruppo editoriale guidato da Luca Lani e Fernando Diana che conta 45 quotidiani locali online in altrettante città, più la testata nazionale Today.it e quella internazionale Europa.Today.it, per un totale di 250 giornalisti tra dipendenti e freelance. Seguono poi TgCom24, Donna Moderna, con i siti del suo network e Fanpage della napoletana Ciaopeople Media Group. Al settimo posto La Gazzetta dello Sport di Rcs poi Il Fatto Quotidiano.

Aprile 2018 è stato un mese di grandi successi anche per la redazione di MonzaToday che si è distinta tra tutte le testate del gruppo per l'incremento di visite, registrando un +48,90% rispetto all'obiettivo prefissato conquistando il traguardo di 873.769 visite. Ad ognuno di voi lettori va il nostro ringraziamento per seguire il lavoro che ogni giorno, con impegno e professionalità, cerchiamo di fare.