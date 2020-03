Coronavirus, le attività che resistono e restano aperte a Monza

L'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo ha costretto il Governo a prendere seri provvedimenti, e a chiudere la maggior parte delle attività e delle aziende per fermare il contagio del Covid-19. Palestre e piscine, centri sportivi, parrucchieri, estetisti, ristoranti e negozi d'abbigliamento sono stati costretti a chiudere, ma diverse sono le attività che hanno scelto di restare aperte: la maggior parte, perché non comprese nel Decreto. Altre, perché hanno saputo reinventarsi fornendo un servizio a domicilio (o implementando le vendite on-line).

Ma quali sono i negozi e gli esercizi commerciali su cui a Monza si può contare, anche in tempi di Coronavirus?

I negozi e l'emergenza Coronavirus

Se nel settore del fitness tanti hanno attivato lezioni online e canali YouTube per continuare ad allenare i propri utenti, per ristoranti, alimentari e per tutti gli altri negozi che il Covid-19 ha costretto alla chiusura la consegna a domicilio è l'unica attività ammessa. L'unica strada che piccoli e grandi imprenditori possono intraprendere in questo momento, per offrire un servizio utile ai clienti e per continuare a svolgere - seppur in una maniera del tutto nuova - la propria attività.

In molti Comuni i sindaci hanno messo a disposizione una lista di attività disponibili alle consegne a domicilio. Chiaro l'intento: scoraggiare le uscite di casa, aiutando (un minimo) anche l'economia.

Così, anche noi abbiamo deciso di fare la nostra parte, offrendo alle attività che hanno predisposto la vendita online o che effettuano consegne la possibilità di far sapere ai monzesi che esistono. E che sono qui per loro.

Vuoi inserire la tua azienda? Compila la scheda azienda attraverso il form che il form che ti mettiamo a disposizione a

