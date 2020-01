Diventare ufficiale dei carabinieri: ecco il concorso per i giovani studenti

Fino al 31 genaio è possibile presentare le domande per partecipare al 202esimo concorso per l’Accademia Militare di Modena per diventare Ufficiale dei carabinieri.

I militari del comando provinciale di Monza e Brianza hanno tenuto una serie di incontri con gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di tutta la provincia per illustrare loro la possibilità di partecipare al concorso e intraprendere la carriera da Ufficiale nell'Arma.

L'ultimo giorno utile per presentare la domanda è venerdì 31 gennaio. Possono partecipare le ragazze e i ragazzi, di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, che stanno per affrontare l’esame di maturità o coloro che hanno già il diploma.

"L’Accademia è un prestigioso istituto militare che forma e prepara gli Ufficiali dei Carabinieri e dell’Esercito Italiano a diventare i futuri Comandanti del domani" spiegano dal comando di via Volturno.

Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza è stato possibile incontrare tantissimi ragazzi, sia presso le proprie classi dei numerosi licei ed istituti, sia presso la sede di via Volturno di Monza dove i più curiosi hanno passato al fianco dei carabinieri un pomeriggio intero.

Il percorso per gli aspiranti allievi è caratterizzato da numerose prove; i futuri allievi ammessi ai corsi, seguiranno un percorso di studi di due anni svolto in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e successivamente altri 3 anni di preparazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, massimo istituto di formazione per l’Arma, in collaborazione con una prestigiosa università. Il corso di studi si concluderà con il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza ed ottenere la promozione al grado di Tenente dei Carabinieri.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato.