Un corso pratico di apicoltura nel parco di Monza

Un apiario condiviso nel Parco di Monza e un corso per imparare a gestire un proprio alveare.

Creda Onlus organizza presso la Cascina Mulini Asciutti nel parco di Monza un corso pratico di apicoltura. "Spesso, dopo i corsi di base o dopo le prime nozioni teoriche, gli apicoltori si trovano di fronte alla difficoltà di dover gestire da soli i propri alveari, senza strumenti e senza un apicoltore esperto che li aiuti. Da questa problematica diffusa è nata l'idea di un apiario condiviso in cui, con la guida di un'apicoltrice esperta, si possa completare la propria formazione con lezioni pratiche, approfondimenti teorici, visite collettive e individuali" spiegano gli organizzatori.

Partecipare all'apiario condiviso vuol dire impegnarsi per un anno produttivo a seguire un proprio alveare, confrontarsi con gli altri apicoltori, lavorare per la buona gestione comune. Allo stesso tempo, si ha la possibilità di apprendere come funziona un apiario di medie dimensioni, si riceve in prestito tutta l'attrezzatura necessaria, si produce il primo miele e si ha la possibilità di imparare tutto ciò che servirà in futuro per condurre un proprio apiario. Il corso è strutturato in cinque lezioni, della durata di quattro ore ciascuna, che si articoleranno tra marzo e settembre. A queste si aggiungeranno tre lezioni pratiche con visite collettive di mezza giornata in cui si sperimenteranno le tecniche acquisite sotto la guida dell'apicoltore, una giornata di smielatura e assistenza individuale con visite dell'apiario in affiancamento, da concordare con l'insegnante.

Durante il corso verrà fornito materiale tecnico-scientifico per una formazione individuale. A conclusione del percorso verrà fornita assistenza per la creazione di un proprio apiario.

Il corso è rivolto a persone interessate all'apicoltura, che abbiano già frequentato un corso di base, che abbiano già delle esperienze in apiario o che siano disposte ad acquisire alcune nozioni teoriche fondamentali prima dell'inizio delle lezioni.

Per partecipare al corso e al progetto di apiario condiviso è necessario sostenere un colloquio preliminare. L'iscrizione prevede il versamento di una quota di 220,00 euro più l'acquisto di un nucleo di api, 120,00 euro, che rimarrà di proprietà del corsista. Per iscriversi è necessario scrivere alla casella mail info@creda.it. Il termine delle iscrizioni è fissato al 15 febbraio 2018.