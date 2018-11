Tornano le bancarelle trentine della Val di Non: ecco il mercatino a Desio

Un mercatino tipico di montagna con tante piccole baite in legno e al loro interno le prelibatezze della Val di Non. È l'iniziativa organizzata in Piazza Conciliazione a Desio da sabato 24 a domenica 25 novembre, dalle 9.30 alle 19.30.

Nelle "baite" si potranno assaggiare e conoscere le prelibatezze della produzione culinaria trentina, dalle mele DOP ai prodotti della montagna, dai salumi ai dolci ai vini autoctoni per finire con i prodotti dell’artigianato locale. Non solo: la Società Podistica Novella, società organizzatrice della Ciaspolada, una delle maggiori manifestazioni sportive invernali del Trentino, sarà presente con il suo stand dedicato alle ciaspole dove si potranno conoscere tutti i segreti di questo sport.