Domino's pizza arriva a Monza

L'inconfondibile pizza targata Domino’s sbarca a Monza. La prima catena al mondo, con più di 17.000 pizzerie in 86 paesi, apre in franchising il primo punto vendita nel capoluogo brianzolo, in via Giuseppe Ferrari, 6.

L’apertura nella città dell’autodromo è la 15° in Lombardia, dove la catena ha già aperto in cinque anni, 14 pizzerie tra Milano e Bergamo.

Domino’s investe sul potenziale della città, giovane, allegra e vivace con l’apertura di un nuovo punto vendita in franchising.

“La miglior pizza a domicilio” è la filosofia alla base del successo del brand, dove tutto è stato ideato per consegnare la pizza perfetta a casa dei clienti entro 30 minuti dall’ordine con la garanzia di una pizza consegnata ancora calda, a ben 70°C. Il servizio di delivery è gestito completamente internamente da personale Domino’s formato anche per rispettare tutte le norme di sicurezza applicando la contactless delivery (consegna senza contatto). Oltre al servizio di delivery, è possibile ritirare il proprio ordine in take away o consumarlo in store sempre nel rispetto di tutte le norme anticovid.

Domino’s offre, inoltre, un servizio d’ordine smart e innovativo: è possibile ordinare tramite sito web, via App o telefonicamente. Inoltre, è possibile tracciare il proprio ordine dalla preparazione fino alla consegna grazie all’ Order Tracker.

In vista dell’apertura, la catena ha assunto sul territorio brianzolo 21 persone tra cui Insider (addetti preparazione e vendita pizza), Driver (addetti alle consegne) e uno store manager, che andranno ad aggiungersi alle 395 persone ad oggi impiegate in Domino’s Pizza in Italia.

“Questa apertura per noi rappresenta un momento importante, un punto di ripartenza dopo questi mesi difficili che l’Italia sta attraversando. Abbiamo dovuto posticipare l’apertura a causa del lockdown ma, adesso, siamo veramente orgogliosi e felici di far partire questo nuovo punto vendita. Speriamo che questo rappresenti un segnale positivo per l’intera città” - commenta Alessandro Lazzaroni, CEO Domino’s Pizza in Italia.

“Monza sta cambiando passo. Dopo i lunghi mesi del lockdown, durissimi per tutti, siamo pronti a ripartire. Le attività commerciali, in particolare, in questo periodo hanno sofferto molto, spiega l’Assessore al Commercio Massimiliano Longo -. Per dare una mano a rimettere in moto la macchina del commercio abbiamo previsto procedure più rapide per la richiesta di occupazione del suolo pubblico e abbiamo autorizzato in via straordinaria fino al massimo del 100% della SLP dell’attività per la posa di tavolini. Però adesso dobbiamo aiutarci tutti insieme: torniamo a fare la spesa nei nostri mercati, ricominciamo a comprare o consumare dai nostri negozianti, a mangiare nei nostri ristoranti. Questa nuova apertura è un segno di speranza che ci induce a guardare con fiducia al futuro”.

L’offerta è caratterizzata da gusti e specialità leggendari che è possibile gustare solo da Domino’s. Ricette originali di impronta USA ma dal gusto italiano al 100% per la scelta degli ingredienti e la preparazione artigianale degli impasti con lievito madre del pane di Altamura. I must eat di Domino’s da provare sono tanti: dalle originali Pizze Domino’s Legend con abbinamenti inediti e farciture ricche per chi ha voglia di provare gusti unici, alle Pizze Italian Traditional.

È possibile scegliere tra quattro diverse tipologie di impasto: dall’impasto classico italiano, basso e croccante, al Pan Pizza alto, soffice e cotto in teglia, al goloso cheesy crust con bordo ripieno di mozzarella filante.

Per festeggiare insieme a tutta la cittadinanza, Domino’s, fino al 5 luglio, offrirà tutte le pizze in menu a 5,95 euro l’una.

Il nuovo punto vendita sarà aperto 7 giorni su 7 (dal lunedì al giovedì dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 23:00, dal venerdì alla domenica dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 24:00).