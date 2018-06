Dopo quanto tempo i Rolex usati si trasformano in investimenti?

Mentre per i Rolex nuovi è difficile prevedere l’evoluzione del valore di mercato nei prossimi decenni, per i Rolex usati è possibile fare delle valutazioni più mirate, basate sul loro andamento nel corso degli anni passati. In questo modo, nel momento della scelta non si tiene conto soltanto delle caratteristiche estetiche dei diversi modelli, ma se ne può valutare anche la capacità di offrire un ritorno economico nel tempo, proprio come si fa con altri tipi di investimenti finanziari.

“I Rolex usati costituiscono un investimento con un grado di sicurezza molto elevato”, spiega l’esperto di orologeria. “Possiamo dire che l’acquisto si trasforma in un investimento nell’attimo stesso in cui viene effettuato: dopo qualche anno, se si dovesse decidere di rivendere l’orologio, si rientrerebbe quantomeno in possesso della somma spesa”. In caso di Rolex usati ben conservati, gli scenari alternativi non possono che essere ancora più positivi: il valore di questi orologi cresce rapidamente nel tempo, con le dovute differenze dettate dal modello e dalla referenza.

“Negli anni si sono verificati casi di aumenti di valore davvero eclatanti. Su tutti, il Rolex Daytona Paul Newman ref. 6239 appartenuto al celebre attore: nel 2017 l’orologio è stato venduto all’asta per 18.000.000 di euro comprensivi di diritti d’asta. È una cifra che ha battuto ogni record, ma non è l’unico caso in cui si è verificato un aumento di valore esponenziale nell’arco di qualche decennio”, afferma l’esperto e CEO della storica boutique di orologeria bolognese.

Per trasformare l’acquisto di Rolex usati in un investimento di successo, spesso sono sufficienti pochi anni, mentre un decennio o poco più può tradursi in un aumento di valore di grande portata. “Alla fine degli anni Novanta la boutique della Rocca Gioielli era già un punto di riferimento internazionale per il settore e venne segnalata da un nostro cliente a un calciatore di una nota squadra spagnola, il quale era interessato alla vendita di un orologio usato. Anche in questo caso si trattava di un Rolex Daytona Paul Newman. Andai a Madrid e acquistai l’orologio, che decisi di conservare per un paio d’anni affinché il suo valore aumentasse. Successivamente lo vendetti a un cliente”. Quest’arco di tempo relativamente breve è spesso sufficiente a produrre un ritorno economico rispetto all’acquisto.

“Circa una decina di anni dopo - prosegue l’esperto - il cliente mi ricontattò per effettuare una pulitura del Rolex Daytona. In quell’occasione, riscontrai uno stato avanzato di ossidazione nell’orologio, che per lungo tempo venne conservato in una cassetta di sicurezza in condizioni inadatte. Dopo aver pulito l’orologio e averne ripristinate le condizioni ottimali, consigliai quindi al mio cliente di rivendere l’orologio, certo che ne avrebbe potuto trarre un guadagno importante”.

In circa dieci anni, l’orologio non solo si era trasformato in un investimento di successo, ma aveva anche più che decuplicato il proprio valore: “Pochi mesi dopo, il collezionista mi raccontò di aver venduto il Rolex a un acquirente di Hong Kong per una cifra dieci volte superiore a quella da lui sostenuta un decennio prima”.

Oggi il Rolex Daytona Paul Newman ref. 6241 in oro ha un valore di mercato che sfiora i 700.000 euro. “Tali aumenti di valore in pochi anni sono tutt’altro che rari” aggiunge il CEO di della Rocca Gioielli. “Effettuare investimenti di successo non è tanto una questione di tempo, quanto di saper individuare i modelli e le referenze dal migliore potenziale e, soprattutto, saper riconoscere i Rolex usati in ottime condizioni di conservazione: orologi danneggiati o con parti non originali perdono immediatamente il proprio valore”.

Nella storica boutique, i periti esperti iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna si occupano di valutazioni, riparazioni e compravendita di Rolex usati rilasciando certificati di originalità e autenticità su tutti i prodotti venduti ed eseguendo la valutazione di qualsiasi orologio d’epoca.

