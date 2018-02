Dote comune, a Cesano Maderno si cercano sette giovani per tirocini formativi

A Cesano Maderno per tirocini formativi in comune nell'ambito dei progetti "Dote Comune" di Anci Lombardia per l'inserimento nel mondo del lavoro si cercano sette giovani.

Degli 88 tirocini disponibili sul territorio lombardo sette sono a Cesano Maderno: avranno una durata di dodici mesi e interesseranno l'area Servizi amministrativi e finanziari, l'Ufficio Educazione/Formazione/Sport, l'Ufficio Comunicazione, l'area Servizi al territorio, ambiente e imprese, i servizi di promozione territoriale e Affari Generali, l'Ufficio Demografico e infine (l'unico progetto della durata di sei mesi) l'area Servizi di promozione territoriale e Affari Generali.

"Dote Comune" è un percorso formativo organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e dai Comuni che hanno aderito che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a inoccupati e disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia, siano essi cittadini italiani/e, UE e extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. L'impegno settimanale è di 20 ore circa, a fronte di un contributo mensile di 300 euro e della certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

E' possibile candidarsi ad un solo dei progetti in uno solo degli Enti ospitanti. La domanda deve pervenire al comune di Cesano Maderno entro e non oltre le ore 18.30 del giorno 6 Febbraio 2018 negli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo: (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30) - tramite servizio postale, o consegnata personalmente, o con posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf (farà fede la data e l'orario di ricezione risultante dal server).

Altri progetti in Brianza

Nei comuni di Monza e Brianza sono disponibili posizioni di tirocinio formativo con il progetto "Dote Comune" anche ad Albiate, Carnate, Villasanta e Vedano al Lambro.