"La Lombardia è la prima regione per numero di evasori": l'allarme del procuratore Greco

"La Lombardia è la terra degli evasori fiscali". Questa l'amara affermazione del procuratore di Milano, Francesco Greco, nel corso del convengo su criminalità e tutela delle imprese, tenutosi in Bankitalia a Milano. Greco ha poi aggiunto che la nostra regione "è di gran lunga al primo posto (in termini di evasione, ndr), poi ci sono il Piemonte e l'Emilia Romagna".

A sostegno delle sue dichiarazioni, il procuratore di Milano ha citato alcuni dati sulla Lombardia. Qui "ci sono state il 49,07% delle istanze di Voluntary Disclosure", ha detto Greco, aggiungendo che "in termini di capitalizzazione siamo al 47/48% del totale complessivo, che è di circa 60 miliardi di euro". Il riferimento è alla 'collaborazione volontaria', ovvero lo strumento che il fisco mette a disposizione dei contribuenti desiderosi di regolarizzare la propria posizione fiscale, e che sembra essere particolarmente utilizzato dai lombardi.

"Mi fa piacere pensare", ha poi spiegato Greco, "che qui si sia creato un network positivo, un circolo virtuoso, tra procura, gdf, agenzia delle entrate, commercialisti per cui c'è stata una maggior richiesta" di emersione con la 'collaborazione volontaria'. Secondo il procuratore in definitiva quella della 'Voluntary Disclosure' è un sistema positivo "perché è difficile aggredire capitali all'estero. Quindi meglio farli rientrare pacificamente". In più, ha aggiunto Greco, il sistema "ha creato un patrimonio informativo enorme, con cui tutt'ora stiamo organizzando per le nostre attività di indagini".