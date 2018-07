Il Gruppo FPZ cresce per linee esterne e rileva Doseuro

Dopo l’acquisizione di MCA Ventilatori S.r.l. avvenuta nel 2017, il Gruppo FPZ ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di Doseuro S.r.l, proiettando così il proprio fatturato a più di 40 milioni di euro.

Fondata nel 1975 da Celso Ferigo ed oggi controllata dall’Ing. Sergio Ferigo, in seguito ad una operazione di Leverage Buyout realizzata nel 2007, FPZ ha consolidato negli anni la propria presenza nei principali mercati internazionali con filiali dirette in Europa, Stati Uniti, Messico, Brasile e Turchia.

Il piano di sviluppo di FPZ prevede di accelerare la crescita organica attraverso l’acquisizione di società proprietarie di tecnologie complementari, con l’obiettivo di valorizzare significative sinergie produttive, tecnologiche e commerciali.

“Il management team di FPZ ed io siamo orgogliosi di poter continuare il percorso imprenditoriale intrapreso dai fondatori di Doseuro”, afferma Sergio Ferigo, CEO del Gruppo FPZ. “Il successo di Doseuro è riconducibile ai valori etici, alle competenze ed alla passione che i fondatori ed il management hanno saputo infondere negli ultimi 40 anni. Continueremo a sviluppare e rafforzare la professionalità delle persone del nostro Gruppo, con l’obiettivo di porre i nostri clienti sempre al centro delle strategie aziendali”.

“Non è mai una scelta facile vendere la propria società – affermano i venditori – ma siamo sicuri che FPZ sia il partner giusto e la scelta migliore per il futuro di Doseuro“.

Per l’acquisizione, FPZ è stata assistita per gli aspetti legali dall’Avv. Luca Saraceni e dall’Avv. Gregorio Lamberti di Pedersoli Studio Legale, dal dott. Guido Croci per gli aspetti fiscali, da Epyon Consulting per gli aspetti finanziari, e supportata finanziariamente da Iccrea BancaImpresa S.p.A. e dalla Cassa Rurale di Cantù. Gli azionisti di Doseuro sono stati affiancati dall’Avv. Luigi Colombo e dall’Avv. Francesco Seassaro dello Studio Orrick. Il Notaio Lorenzo Stucchi dello studio RS Notai Associati ha assistito le parti per le attività notarili.