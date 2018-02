JAGUAR E-PACE: IL NUOVO SUV COMPATTO AD ALTE PRESTAZIONI

La Jaguar E-PACE combina l’agilità e il design di una vettura sportiva con la praticità di utilizzo quotidiano di un SUV

La E-PACE si unisce alla F-PACE, la vettura vincitrice del premio World Car of the Year 2017 e al Concept SUV elettrico I-PACE

Prezzo: a partire da € 36.800

La vettura è già disponibile presso la concessionaria J.B.Cars di Monza in via Azzone Visconti, 15.

Jaguar presenta la E-PACE, il suo nuovo SUV compatto ad alte prestazioni.

Entrando a far parte della famiglia dei SUV prestazionali Jaguar, la E-PACE segue le orme della F-PACE, che nel precedente Fiscal Year ha contribuito ad aumentare le vendite Jaguar dell’83%, e della Concept elettrica I-PACE che entrerà in produzione nel 2018.

Ian Callum, Jaguar Director of Design, ha dichiarato: “La combinazione tra un design sportivo e le tipiche prestazioni Jaguar garantirà alla E-PACE di primeggiare nel suo segmento. Ogni Jaguar viene progettata per eccitare i sensi e riteniamo che la E-PACE riesca in questo intento pur mantenendo la propria spiccata personalità.”

La E-PACE adotta la trazione integrale AWD Jaguar ed è equipaggiata con i prestazionali motori Ingenium, sia diesel che benzina, e con una vasta gamma di tecnologie per la sicurezza e la massima interazione con la vettura.

Per maggiori informazioni e dettagli: www.jbcars.it